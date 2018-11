Justin Petrone: suurim linn terves maailmas

Manhattani värvid on tuhmivõitu. Inimesed kannavad musta ja halli, vahel harva on näha mõnda säravamat karva mütsi või salli. Ent isegi kõige värvikirevam sall kaotab linna varjudes oma erksuse. Öeldakse, et just see siin on maailma kõige suuremat mitmekesisust pakkuv kant, kust leiab tohutus valikus nahavärve ja näojooni. Aafrika näod, põliselanike näod, Euroopa näod, Aasia näod... Kuid selle asemel, et pakkuda inimkonna maaliliselt kirevat karnevali, on needki taandunud halli arvukateks varjunditeks.