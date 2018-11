Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Kes on see moekunstnik, kes suutis oma loominguga ehitada eesti ja vene kogukonna vahele tugevama sõprussilla kui mitme valitsuse integratsioonipoliitika? Kes tegi Nublu karvased dressid? Kelle moekunsti toovad lavale samad tippmodellid, kes esitlevad Diori, Margielat ja Vuittoni? Kes leiab, et moemaailm ahistab hoopis mehi, mitte naisi? Saagem tuttavaks – Eesti kõige ühiskonnatundlikum talent, äsjane Hõbenõela võitja Katrin Aasmaa!

Kuldnõel ja Hõbenõel on Eesti moepildi mainekaimad auhinnad, mis ilmeksimatult märgivad silmapaistvat talenti. Kuldnõela võitjat Kristel Kuslapuud on Arter lugejatele juba tutvustanud. Hõbenõel on aga vaat et veelgi intrigeerivam priis – selle võitmiseks pead sa kohalikus rahulikus moelainetuses piltlikus mõttes orkaani tekitama, saama hakkama millegi ereda ja erakordsega, mis kõnetab publikut ja muudab maailma. Katrin Aasmaa moelooming, mis õilistab Lasnamäe elu, keskturu argipäeva ning Ida-Viru ääremaa ilu, on väljapaistev igas mõõtkavas – siiruselt, idee originaalsuselt, sotsiaalse kaasarääkimise võimelt ja fantaasialennult. Kust see võimas ideedekahur tuli, mis teda laeb, mida ta öelda tahab?

Sinu venekeelsete tekstidega pusad ja nokatsid said üleöö kuulsaks. Terve armee artiste ja muid kuulsusi silkab nendega ringi. Räägi ausalt – mis trikk seal taga oli?

See on mulle endale ka üllatus. Ma ei ole ise mitte ühtegi oma pusa või nokatsit lampi mõnele kuulsusele saatnud, et pliis, kandke! Mulle on see täiesti võõras. Ma ei tahaks käia ringi teadmisega, et olen oma asju kusagile sokutanud või nutikaid turundustrikke pununud. Saan käia ringi teades, et teen asja, millesse ma usun ning puhta südamega rõõmustada, kui keegi mu mütsi kandes vastu jalutab. Tõsi – mõnele loomingulisele inimesele, keda ma siiralt fännan, olen asju kinkinud küll, aga see on hoopis teine asi.

Mis hinnangu annad Eesti meeste riietusele?

Igav!!!

Üldistada ei ole üheski asjas võimalik, aga meie hulgas on liiga palju matšolikke konservatiive, kes näevad ainult pidureid. Iga ägedama värvi puhul kahtlevad, kas mees ikka tohib seda kanda.

Mehed on praktilised – mis ma saan, kui julge olen?

Mood on ju eneseväljendusviis. Sellega on kaks varianti – sa kas peegeldad oma hetkemeelolu või siis parandad seda. Värv, ideed ja energia riietes – sa tunned seda kohe, tuju tõuseb, näed parem välja. See pole vaid naiste privileeg, mehed võivad täpselt sedasama teha. See teeb kõigil päeva paremaks.

Minu arvates on tervislik, kui inimesed oma emotsioone alla ei suru, ning riiete kaudu neid välja elada on kindlasti kõige rahumeelsem moodus. Huvitavalt riides mehel pole mitte midagi kaotada – kui sa julged olemas olla ning ennast riiete kaudu väljendada, julged sa ka otsuseid vastu võtta ja elada. Sellist meest saab palju rohkem usaldada kui halli massi hulka pugejat.

Anname mõned konkreetsed soovituse ka. Mehed tunnevad end moeküsimustes tihti üsna ebakindlalt. Kuidas saavad enda riietamisega hakkama eesti artistid, mehed kõigi pilkude all?

Mehed jätavad laval suure osa oma võimalusi ära kasutamata. Kui sa ei oska seda teha, siis leia disainer, kes oskab. Mul on tõeliselt kahju näha suurepärast muusikut laval suvalises Zara kampsunis.

Loomulikult muusika on peamine, seda ma kahtluse alla ei sea, kuid lavale ei lähe sa ainult muusikat tegema, vaid elamust looma. Ja elamus on tervik! Seal on heli, valgus, visuaal, atmosfäär… isegi lõhnad loevad. Kuidas sa saad siis mõelda, et see, kuidas sa välja näed, ei loe.

Milleks minna lavale suvaliselt? Iga tahk tervikus peab toetama seda, kes sa oled, mida sul öelda on. Muusikud ja meelelahutajad võiksid rohkem tulla oma lavavälimust disainima. Väga hea koostöökogemus oli mul just Nubluga. Hakkasime sisust peale, tegime koos ajurünnaku, mis oleks temalik ja erinev kõigist teistest. Sellest koera-naljast, vabadusest ja inkognito-imagost jõudsime lõbusa, üleni karvase dressikostüümini. See mõjus hästi ja huumoriga. Lavaline visuaalne kuvand, mis toetab sisu, annab artistile ülimalt palju juurde.

Teine seltskond, kes kohe nähtavale ilmub ja valijate südameid võitma tõttab, on poliitikud. Millist nõu sa neile meestele annaksid?

Pintsaklipslased on nad ju kõik, aga vähim, mida igaüks tegema peaks – ülikond istugu seljas hästi. Mõnele käib ka see üle jõu. Ma ei saa tagada, et see kellegi poliitilist otsust mõjutab, aga väikesed detailid, mis annavad sulle isikupära ja jäävad meelde, aitavad sul rohkem mõjule pääseda.

Minu soovitus – riietu julgelt ja moekalt! Sellega edastad sõnumit, et kavatsed midagi ära teha ning saad aru, mis just praegu maailmas toimub. Ei tasu karta värve, mustreid ja tekstuure. Näita oma välimuses ja riietuses julgust ja otsustavust. See on ju hea sõnum – keegi, kes ei karda. Temalt võib edaspidi julgeid otsuseid oodata. Hea näide on Raimond Kaljulaid – tal on piisavalt eneseusku, et panna selga beebiroosa pusa ning tema tõsiseltvõetavus ei vähene grammigi. Vabalt saab olla asjalik ja mänguline, poliitik äratab palju rohkem usaldust, kui ta julgeb päriselt inimene olla. Kes ütleb, et sa pusas vähem hääli saad kui pintsakus?

Turvaline, märkamatu mees läheb minu silmis riigikokku niisama istuma. Ma ei ootagi, et ta midagi tahaks korda saata, kui ei julge isegi meelde jääda. Riigikogus võiks olla värvikas seltskond. Ma ei usalda argust!

Minu jaoks kõige õudsemad on inimesed, kellel ei ole oma arvamust. Kes kardavad midagi öelda, et äkki see riivab kedagi. Ilmselgelt ei tohi kunagi olla ülekohtune, õel ega pahatahtlik. Aga kui sul ei ole oma arvamust, mis sul siis üldse on? Kui sinul pole oma visiooni maailmast, siis sul pole ka oma elu.

Mehed ei talu õpetamist, mõni patriarh teeb nüüd kindlasti khm-khm, mis see plika plõksib!

Kindlasti – need, kelle esimene eesmärk on mitte muutuda, ei salli uusi vaateid. Aga ma ei anna ju hinnanguid, et kedagi end halvasti tundma panna. Mu fookus on positiivsel – kuidas inimene võidaks ja näeks parem välja. Kui moelooja julgeb ausalt öelda, et mõni asi ei kaunista sind, siis alguses on kerge solvuda, aga pärast ta tänab sind. Inimesed võidavad sellest.