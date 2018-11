Pöörane patupidu Mustamäel

Kuumavereline basseinipidu on julgete ja ilusate kokkutulek. Pole lugu, et ma ise ei kuulu kumbagi neist peentest seltskondadest – loodan liugu lasta muude väärtuste peal. Esiteks on mul kõrval maailma lahedaim kuritöökaaslane, Sõbranna juht Dagmar Lamp. Teiseks pole mul vähimatki kommet ennast ega elu liiga tõsiselt võtta. Ning kolmandaks – me mõlemad Dakiga oleme hullupööra uudishimulikud. Sattuda äsja avatud Elamus Spasse peole, mille sarnast siinmail varem pole nähtud? Sulaselge jackpot! Nii et päevitused selga, huulepulk näkku ja uut seiklust alga!

Instapiltide paradiis

Hakatuseks teeme väikese eelpeo ning püüame tabada kuuma ja seksikat peegliselfit kahest poolpaljast ajakirjanikust. Kaadrisse jäävad kraanikauss ja paar katkutud hambaharja. No mis parata – meie selfivõimekuse paljastab see katse armutult.

Meist kahest pole asja sensuaalsete instapiltide nikerdamiseks… Õnneks evib vajalikke oskusi enamik teisi troopilise basseinipeo külalisi. Saabudes jääb meil suu jupiks ajaks lahti. Kuhu vaid pilgu pöörad, igal pool võtavad bikiinides kaunitarid sensuaalseid poose, mida enamasti püüab kaadrisse teine samaväärne kaunitar. Mõned rauged peaheited ja provokatiivsed peputused hiljem vahetatakse rollid. Ausõna – see on vaatemänguline ka niisama piiluritele! Otsingusõnaga #elamusspa leiab sotsiaalmeediast kindla peale sulakulda.

Pilku püüab rohelisetriibulises trikoos, efektse juuksepahmakaga energiapomm, lauljatar Laura Prits. «Kogu see spaa on erakordselt Instagrami sisutootjate sõbralik – siin on palju imelisi kohti, kus teha eriti ägedaid pilte,» selgitab ta asjatundlikult, päikeseline naeratus näol. «Siin on läbimõeldud valgus, palmitukad, kiiged, elav vesi. Igalt ruutmeetrilt leiab elamusi. Ma ise liuglesin just basseinis suure šokolaadi-pähkli sõõriku kujulise ujumisrõngaga. Vaatemängulise kujunduse poolest ületab Elamus Spa kõik paigad, mida ma Eestis näinud olen! Ja see julge ideega pidu võiks olla heaks eeskujuks paljudele.»

Kuum armukoobas

Kulgeme edasi. Keskus on sedavõrd suur, et võid seal tunde veeta, kuid üllatused ei lõpe ega lõpe. Elamus Spa on kujundatud voolava labürindina – keskus on tohutu suur, kuid jaotatud õdusateks sopikesteks ja pesadeks. Basseinid looklevad jõgedena, üle nende viivad sillakesed ning saunu ning lõõgastumisruume võib avastada iga nurga pealt. «Tead, mis tunne siin on – nagu oleksid sattunud mingisse muusikavideosse, mis on suurem kui elu!» hõiskab Laura Prits emotsionaalselt. «Nagu Alice imedemaal – astud ühest uksest sisse ja sulle avaneb täiesti uus maailm. Mulle meeletult meeldivad siinsed saunad! Kõige positiivsem üllatus neist oli Armukoobas: väga tundeline, imelised seinamaalingud, aur ja leegid, punane valgus. Ma pole mitte kusagil näinud sellise atmosfääri ja kujundusega saunu! Kuigi mu karvamütsi-soeng teeb leilitamise tülikaks, ei raatsinud sealt ära minna!»

«Me teame, kust me tuleme ja kes me oleme – kõik meie esivanemad on saunas sündinud. Ja meil on harjumus käia reede-laupäev oma heade sõpradega, kolleegidega saunas lõõgastumas.» selgitab Elamus Spa juhatuse liiga Andres Tiik. «Meie viisime selle tava sammukese veel kaugemale – Elamus Spa on iga reede-laupäev kella kaheni öösel lahti ja üllatusena pakume novembri lõpust alates ka meelelahutust.»

Mees ise on kirglik spaa- ja saunafänn, kes pannud siia oma parimad ideed ja aastatega korjatud kogemused ning ka ka ise käed külge löönud. Aga ega elamusi teistmoodi teistele pakkuda saagi, kui sinna ise südant ja hinge sisse ei pane.

Paradiisisaare muretus

Paljad inimesed ja palju kaameraid – kuid siin et lase end sellest keegi segada. Vedelen parasjagu mulksuvas mullivannis, kui sinna maandub noor äge videokunstnik Juhani Särglep. See mees tõmbab kaunitare kui kärbsepaber, kes siis ei tahaks tema videomuinasjutus osaleda! Juhani ise on ootamatult muhe ja tšill kuju, tilluke gopro veekindlas kestas lupsab kord vee alla, siis jälle peale, film sünnib nagu muuseas ning kõik tunnevad end vabalt.

Napp riietus ei häiri mind karvavõrdki – spaa on soe, õhkkond samuti. Kõik on samal lainel – kelle asi, et me enne ei tundnud, täna oleme sõbrad. Daki tunneb end samuti kui kala vees: «llmaasjata mõtlesin nii kaua, mida selga panna. Lõpetasin mitte millegagi.»