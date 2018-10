Seksuoloog paljastab 5 suurimat valet, mida naiste orgasmi kohta usutakse

Naised võiksid iga kord orgasmi saada

See on täiesti vale, sest ei mehed ega naised ei ole võimelised iga kord seksides orgasmi saama. Orgasm ei peagi olema asi, mida iga hinna eest jahtida. Nauditav peaks olema kogu vahekord, mitte vaid sihtmärk. Mida rohkem orgasmi saamisele keskenduda, seda vähem naudingut võib kogemus laias plaanis pakkuda. Kui tippu jõudmisest saab kinnisidee, ei lase see hetkest mõnu tunda ja teeb sensatsioonide suhtes tundetumaks.

Orgasm on alati suur

See on taas väga levinud valearusaam, mille levikule on filmid palju kaasa aidanud. Orgasm ei pruugi olla selline vapustav kogemus, mis paneb sind röökima ja nutma või meelemärkust kaotama. Tegelikult on selline naudingute laine väga haruldane. Orgasmist tulev nauding võib olla väga erineva intensiivsusega ning vahel on see tõesti vaevumärgatav.

Kõige parem on partneriga samal ajal orgasmi saada

Kuigi koos tippu jõudmine võib olla meeliülendav kogemus, on see taas väga haruldane. See nõuab partneritelt väga head kommunikatsiooni ja oma naudingu taltsutamise oskust, et vallapäästmine õigele ajale rihtida. Samas võib selline ajutöö mõjuda väga frustreerivalt ja seksirõõmu üldse ära tappa. Hea on see pigem siis, kui juhtub kogemata, mitte suure töö tulemusena.

Orgasmi on lihtne saada

See on jällegi valearvamus, millega ilmselt väga suur osa naistest ei nõustu. Naine vajab erutumiseks aega ja selleks on vaja meeldivat eelmängu, mis keskmiselt peaks kestma vähemalt 20 minutit. Samal ajal oleks hea, kui naine suunaks oma partnerit, et naudingule lähemale jõuda.

Orgasmi on lihtne teeselda

Isegi kui teesklemine tuleb sul osavalt välja, tulistad endale sisuliselt jalga. Orgasmi teesklemine on suur viga, sest kannatajaks jääd vaid sina ise. Partnerile valetades tingid selle, et saad uuesti sama halva seksi osaliseks, sest tema ju arvab, et sulle see meeldis ning kordab sama tegevust. Mida pikemalt sel olukorral kesta lased, seda raskem on sellest nõiaringist lõpuks välja murda. Seksuaalnaudingute kõige olulisem komponent on aus ja julge suhtlus, et saaksid seksist suure naudingu ja oleksid võimeline seda ka oma partnerile pakkuma.