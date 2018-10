Pööraseid, värvikaid ja piiramatu fantaasiaga asju on Eesti moelavadel varemgi nähtud. Vaadata armastavad neid kõik, kanda vaid julgemad, ning moe kõrgliigasse pole nii metsikul loovusel seni asja olnud. Kuid ajad on muutunud! Originaalsus maksab enam kui filigraansus ja sõõmuke rõõmu on hinnalisem kui kõige parem šampanja. Hüvasti, hillitsetud glamuur, tere tulemast, moehuumor!

Mood on hea indikaator ühiskonna mõttelaine tabamiseks ning selle aasta Kuldnõela ja Hõbenõela võidud illustreerivad seda tõde hästi. Nii Kuldnõela võitja Kristel Kuslapuu kui ka Hõbenõela pälvinud Katrin Aasmaa ei tee pelgalt kordumatu välimusega rõivaid. Iga asi eraldivõetuna on kahtlemata põnev ja pilkupüüdev, kuid sama põnevad on lood ja sõnumid nende taga. Kristeli loomingul on tähendus ning ta julgeb olla täiesti üle võlli ehe, isiklik, kastist väljas, määratlematu. Katrin aga osutab moe kaudu ühiskonna valupunktidele, tehes seda heasoovliku huumoriga. Kuigi kahe võitja näol on tegemist vägagi eriilmeliste loojatega, võib mingi maailmavaatelise ja mõtestatuse seose nende vahele täiesti tõmmata. Mõlemale tõi edu originaalsus, ausus ja oma looga lõpuni minek – ilma pöörase julguseta pole sellises riskantses moekeeles võimalik end mõistetavaks teha.