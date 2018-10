Sõda seksitööstuses: uudne mõnumasin ajas lelufirmad omavahel tülli

Lenkel polnud seksitööstusega enne Womanizeri leiutamist mingit pistmist. Tema nimel on sadu patente maavärinaga seotutest lillepottideni, kuid kui ta luges, et 50 protsenti kõigist naistest ei koge kunagi orgasmi, tahtis ta seda muuta. Lenkel läks 18 kuud, et jõuda töötava masinani. «Kui see töötab ka teistel nii, nagu see töötab minul, saab sellest globaalne hitt,» oli toona Morgen Posti sõnul öelnud «beetatestija» Brigitte.