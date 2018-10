Kolm sodiaagimärki, kes on kõige paremad abielunaised

Vähk

Vähist naine ei karda oma tundeid välja paisata. Ta on väga väljendusrikas ja jäta sind kunagi nuputama, mis tema peas toimub. Vähk ei eelda, et sa tema mõtteid loeksid ja on suga üdini aus.

Hea naine on ta aga eelkõige seetõttu, et väärtustab oma lähedaste õnne. Seetõttu seab ta suhte vahel isegi enda vajadustest kõrgemale. Vähinaine hoolitseb selle eest, et suhe oleks tasakaalus ja mõlemale rahuldustpakkuv. Ta on valmis abielu püsimise nimel viimseni pingutama.

Kuigi Vähk võib vahel olla ka üliemotsionaalne, siis enamasti tuleb see siiski suhtele kasuks. Ta oskab oma tundeid suunata nii, et sellest on ka partnerile kasu.

Jäär

Selles võib täiesti kindel olla, et Jäär oskab end siduda, on suhtele pühendunud ja panustab abielu toimimisse. Loomult sihikindla inimesena püüab Jäär ikka oma unistusi ja eesmärki täita, kusjuures sinna alla käib ka tema arusaam heast suhtest. Jäärast naine tahab olla kindel, et tema abielu on edukas. Selle nimel on ta valmis palju vaeva nägema.

Jäära tähelepanu püüda ei ole aga sugugi lihtne. Kui sul on see õnnestunud, võid pidada end üheks väga eriliseks ja õnnelikuks inimeseks. Ära hakka vaid liiga vara hõiskama, sest niivõrd tööka naise kõrval ei ole sul võimalik ise laisaks jääda. Ka sul tuleb järjepidevalt panustada, et suhe samal kursil kestaks.

Lõvi

Lõvi naine teab hästi, mida ta tahab. Ta on oma südamesoovide nimel valmis tegema, mida iganes on vaja. Lõvi on väga otsekohene ja vahel ka taktitundetu, kui vähemalt saad kindel olla, et ta on alati aus. Igal juhul on ta omaolemuselt sarmikas ja vaatamata kõigele äärmiselt külgetõmbav. Ta ei vaja ellujäämiseks meest, mistõttu võid endale rahulolevalt õlale patsutada, kui ta julgeb sinu kõrval haavatav olla.

Vahel võib olla Lõvi kangekaelsust ja uhkust raske taluda, kuid tuleta endale rasketel aegadel meelde, et selle intensiivse pealiskihi all on kirglik süda, mis tuksub vaid sulle. Lõvi on väga truu, aga seda vaid siis, kui vastad ise samaga ja teda ei peta.