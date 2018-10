Imelihtne nipp, kuidas olla parem vestluskaaslane

Dr Miller möönab, et esialgu võib see tehnika tunduda veider ja ebaloomulik – eriti inimestele, kes ei ole harjunud vaikusega ja kel on kombeks teiste lauseid lõpetada või nende jutule sisse sõita hirmus, et siis nad ei saagi sõna.

Hingetõmbe meetod toimib hästi just seetõttu, et nii ei katkesta sa kogemata teise mõtet. Hetkeline paus annab märku, et mõlemad on valmis selleks, et nüüd võtad sina jutujärje üle. See annab ka vestluskaaslasele märku, et survet ei ole ja kui tal tekib mõni mõte, ei ole vaja sinust üle rääkida, sest kohe tuleb jälle tema kord rääkida. Nii ütleb ta ka suurema tõenäosusega kõik välja, mida öelda tahaks.