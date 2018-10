Uued tuuled Eesti ehtemaastikul: tutvu auhinnatud ehtekunstniku loominguga

Marita Lumi on oma loomingus ammutanud rohkelt inspiratsiooni loomariigist. “Tema ehted on metsikud ja figuratiivsed,” kommenteerib fondi looja ja ehtekunstnik Kadri Mälk. “Loomad on modelleeritud laia pintsliga, tundesügavusega. Siin ei ole tegemist looduse imiteerimisega, vaid nonde olendite olemuse tabamisega.”