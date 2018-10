Naine, kas oled nõus? Amy Schumer paljastab kurva tõe, miks on raske naine olla

Naine jätkas ja selgitas, et sellepärast elavad naised pidevas vägivalla hirmus. «Hinnanguliselt rünnatakse seksuaalselt ühte naist kuuest, aga tegelikult on see arv üks naine kolmest,» rääkis Schumer. «Nii et me ei mõtle enam isegi, kas see juhtub? Me mõtleme, et millal see juhtub. Näiteks, kui ma sõidan New Yorgis metrooga koju, siis meie, naised, jookseme koju. Me kardame. Me hoiame võtmeid sõrmede vahel, nagu saaksime ennast nende abil kuidagi kaitsta.»