Kas oled süüdi? 8 kõige hullemat asja, mida klienditeenindajale öelda

1. «Ma teen kindlaks, et te jääte oma tööst ilma.»

Ükskõik milline on konflikt klienditeenindajaga, pole kunagi mõtet teda töö kaotamisega ähvardada. See ainult kasvatab pingeid ja muudab sinuga tegelemise teenindaja jaoks ebameeldivaks.

2. «Ma ei kasuta enam kunagi teie tooteid.»

Kui tegemist ei ole just omaniku või toote loojaga, ei ole klienditeenindajal sellise ähvardusega suurt midagi peale hakata. Kui sul on tõepoolest oluline põhjus, miks tooted ei sobi, tuleks otse ühendust võtta kellegagi, kes on loomisprotsessis osaline.

3. «Kas te võiksite kontrollida selle toote olemasolu laos?»

Riidepoodide puhul on umbes viieprotsendiline tõenäosus, et kui riideese on saalist otsa saanud, võib teda siiski laos leiduda. Enamik poode üritab erinevad kaubamudelid saali välja panna, et klientide poeskäik võimalikult kergeks muuta.

4. «Kas ma saaksin rääkida juhatajaga?»

Kui soovid toodete kohta väga spetsiifilist informatsiooni, on juhatajaga konsulteerimine mõistlik. Kui tahad pigem tühiste asjade pärast kaevata, on parem mitte aega raisata.

5. «Ma kirjutan sellest kogemusest sotsiaalmeedias.»

Kuigi sotsiaalmeedias kogemuste jagamine on tänases maailmas väga levinud ja abiks paljudele klientidele, tasub sellele läheneda mõistlikult. Iga mittemeeldiva kogemuse peale ei pea teenindajat sotsiaalmeediaga ähvardama. Ka klienditeenindajad on lihtsalt inimesed ja kõik päevad ei ole vennad.

6. «Miks see nii kallis on?»

Kui sa just toote looja endaga ei räägi, ei ole klienditeenindajal selle üle mingit kontrolli, kui palju asjad maksavad ja millest selline hind on kujunenud. Ainus asi, mida teenindaja saab kontrollida, on tema käitumine. Seega, kui kaebad teenindajale asjade kalli hinna üle, on väiksem tõenäosus, et ta tahab sind aidata ja leida võimalusi, kuidas soodustust pakkuda.

7. «Miks ma dokumenti näitama pean?»

Kui tegemist on konkreetse probleemiga või näiteks kauba tagastamisega, on vaja näidata dokumenti, et teenindaja saaks olla kindel, et ta räägib õige kliendiga.

8. «Kas te ikka teate, kes ma olen?»