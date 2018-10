Kuldnõela võitis Kristel Kuslapuu, Hõbenõela Katrin Aasmaa

FOTO: AFP / Scanpix

Moeaasta tähtsündmus Tallinn Fashion Week sai alguse eile õhtul, mil Kultuurikatlas startis neli päeva kestev moemaraton. Viieteistkümnenda Tallinn Fashion Weeki avalöögiks oli põhjamaine, mantlitele ja üleriietele keskenduv WOOM ning seejärel jõudis moepubliku ette särav Kuldnõel 20 gala.

Seekordse moenädala avanud WOOM on uus ja skandinaavialik rõivabränd, mille disainikeel on ühtaegu metsik ja vaba ning soe ja sensuaalne. WOOMi puhta vormi esteetika ja looduslikud koloriidid on inspireeritud põhjamaise looduse ürgsest jõust ning värske kollektsiooni toonid laenatud novembrikuise metsa ja raba värvidest. WOOM astus Tallinn Fashion Weeki raames üles esmakordselt ning tõi esitlusele valiku villaseid mantleid, mida täiendasid ka suured, kookonilaadsed sulemantlid ja -jakid.

Kuldnõel 20 gala raames anti aga üle tänavused Kuldnõela ja Hõbenõela auhinnad. Kuldnõela auhinna võitis Kristel Kuslapuu, kes nomineeriti Eesti tähtsaimale moeauhinnale juba teist korda. Kristeli loomingut iseloomustab koloriitne, mitte ühelegi reeglile alluv käekiri, mis väljendub tema vormijulges, kontrastses ja provokatiivses disainikeeles. Skulptuurselt suuri vorme ja ühiskonnakriitilist disaini viljelev Kristel ujub vastuvoolu kodumaa rõivaloomega ning tema värvikat, originaalsusest pulbitsevat ja mässumeelset disainihinge on tunnustanud ka välismaa moeeksperdid ning rahvusvahelised konkursid.

Žüriiliige Kristina Herodes sõnab, et mood on hea indikaator ühiskonna mõttelaine tabamiseks ning lisab, et selle aasta Kuldnõela ja Hõbenõela võidud illustreerivad seda hästi. "Ajad on liiga rahutud selleks, et vaimustuda filigraansest, täiuslikkuseni timmitud puhtast esteetikast. Ma isegi ei tea, kas klassikaline ilu ja glamuur tänases maailma üldse enam ilus tundubki, sel oleks nagu möödunud aegade mekk," ütleb ta.

Kristel Kuslapuu võitu kommenteerib Herodes järgnevalt: "Tema pöörane moe-performance ja kogu looming kuulub moekunsti mässajate hulka - äärealale, teisitimõtlejate maale. Sedasorti hullud asjad võidavad siis, kui neid hoiab üleval kunstniku väga aus idee ning tervik haagib aja rütmiga. Kõrvalt võib näida see kerge žanr - kui moodi huumori ja eneseirooniaga timmida, siis saab kindlasti midagi lõbusat. Tegelikult nii ei ole. Tähenduseta asjad on võõristavalt õõnsad. Mis on Kristeli trump terves moemaailmas? Tema töös on tähendus ning ta julgeb olla täiesti üle võlli ehe, kastist väljas, määratlematu. Moes on meeletult kordamist, aga kas keegi on iial mistahes maailmaotsa moelaval näinud midagi sellist, mida teeb meie oma varrastega loovhuligaan Kristel Kuslapuu?"