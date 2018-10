Nipid elust enesest, kuidas juuksed kiiremini kasvama panna

Juukseotsi tuleb sageli piirata. Kuigi lõikamine teeb juuksed lühemaks, siis tegelikult tuleb ikkagi katkised otsad maha lõigata, et juuksed terved oleksid. Kui juuksed on terved ja siledad, jääb ka mulje, et need kasvavad kiiremini. Kui juuksed on lõhenenud, võivad need ka ära kergemini murduda.