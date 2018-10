Uberi-juht ahistas magavat naist ning küsis sõidu eest 1200 eurot

Whimn kirjutab, et naine tellis Uberi New Yorkist White Plainsi 21. veebruari hilisõhtul. Naise võttis peale 24-aastane Harbir Parmar.

Sõit aga kujunes kiirelt jubedaks: kui naine tagaistmel tukkuma jäi, peatas Uberi-juht auto ning ronis samuti tagaistmele. Naine ärkas kohtudokumentide sõnul üles selle peale, et mehe käsi oli aetud pluusi alla ja ta katsus naise rindu.

Parmar läks uuesti rooli, kuid naine sai kiirelt aru, et ei tunne ümbritsevat keskkonda ära. Ta palus, et mees auto peataks, hiljem nõudis ta, et Parmar viiks ta politseijaoskonda. Lõpuks viskas Parmar ta autost välja Connecticutis Branfordi lähistel – rohkem kui sada kilomeetrit naise kodust.