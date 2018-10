Eesti naise koorem: mitte keegi ei nõua mult nii palju kui mu enda sisemine kriitik

«Minu mureks on, et ma pean pidevalt midagi tegema, saavutama, et end hästi tunda. Näiteks. Kui olen lapsega sinisel lehel ja päev otsa tõesti ei tee midagi - mitte midagi tegemine tähendab seda, et teen lastele süüa, hoian kodu korras, ravin haiget last - tekib mul kohe sügav masendus. Näiteks kui ma pole tööl mõnda aega midagi väga tulemuslikku teinud, tekib mul stress, masendus, pea hakkab valutama. Kui ma töö, kodu ja laste kõrvalt pole jõudnud mõnda aega arendada edasi oma doktoritööd, ka sellest tekib mul psüühiline pinge.

Saan aru, et minu sisemine sund pidevalt midagi teha ja saavutada ei ole normaalne. Kadestan ja imetlen inimesi, kes oskavad olla õnnelikud ja endaga rahul hoolimata sellest, kui palju nad korda jõuavad saata.

Enda päevad olen täis planeerinud kella 8st hommikul kuni südaööni, mahutades sinna täispika tööpäeva, tund aega teadustööd, 2 korda nädalas keeltekooli, 2 korda nädalas trenni (et ikka heas vormis ka olla), lastega mängimise (kardan olla halb ema, sellepärast mängin nendega igal õhtul vähemalt 30 minutit), söögitegemise, kodu koristamise, mehe eest hoolitsemise (äkki ma ei ole piisavalt hea abikaasa?), lastele unejutu ja veel mõnda. Õhtuti püüan kindlasti lugeda ka ilukirjandust. See loetelu ei ole siin ära toodud selleks, et saada kiita. Vastupidi, ma tean, et teen seda kõike sisemisest ebakindlusest.

Kindlasti ei ole seda tekitanud minus abikaasa - ta on truu, armastab mind, ei tee etteheiteid ei minu ega kodu kohta; välja arvatud see, et ta püüab mind mõistusele kutsuda, et ma kõiki pakkumisi, projekte vastu ei võtaks ja üldse liiga palju ette ei võtaks.

Saan ka aru, et selline endalt maksimumi nõudmine ja selle maksimumi mittetäitmisest tekkiv tugev stress tulenevad meediast ja meie edule suunatud ühiskonnast. Mõistusega saan sellest kõigest aru. Aga ometi ei saa ma muuta, et ma nii tunnen. Praegugi olen seda muret kirjutades «raisanud» väärtuslikku tegutsemise aega ning juba tunnen, kuidas süümepiinad maad võtavad.

Mida peaksin ette võtma? Kuidas saaksin alandada nõudmisi iseendale? Õppida end armastama ka siis, kui ma vahel päev otsa lihtsalt voodis laman, kommi söön ja muusikat kuulan?»

Vastab psühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«Kirjutate, et kihutate ennast tagant, kuigi mõistusega saate aru, et võiks kuidagi teisiti...