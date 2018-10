Mis saab kuningliku beebi nimeks?

Esmaspäeval teatas Kensingtoni palee, et hertsoginna Meghan ootab prints Harry last. Tegu on paari esiklapsega ja rahval on suur huvi, millise suuna noored lapse nimevalikul võtavad. Twitteri kasutajad on juba teinud nalja, et kuningliku beebi nimi võiks olla Sherlock või Benny Hill, kirjutab Huffington Post.

Bostoni ülikooli Inglismaa ajaloo eksperdi Arianne Chernocki sõnul on Harry ja Meghani võimalused palju paindlikumad kui näiteks Williamil ja Kate’il. Kuna laps on troonijärjekorras seitsmes, on ta hoopis teises olukorras kui prints Harry vennalapsed, kel on kõigil väga traditsioonilised Hannoveri nimed, mis pärinevad kuningliku pere ajaloost.

Prints Harry täisnimi on Henry Charles Albert David ja tema abikaasa neiupõlvenimi oli Rachel Meghan Markle. Chernock usub, et Meghan ja Harry panevad lapsele vähemalt ühe nime, mis tuleb kuningliku pere traditsioonist. Arvestades aga seda, kui palju on neil mänguruumi, võib laps omale lisanime saada ka Meghani sugupuust.

Kihlveokontor Ladbrokes võtab juba panuseid vastu, mis võiks saada kuningliku beebi nimeks. Praegu on seis tüdruku puhul: 8/1 Victoria, 12/1 Alice, 16/1 Diana, Elizabeth ja Mary. Poisi puhul on kõik peamised valikud 10/1: Albert, Arthur ja Philip.