Pühendunud õpetaja kujundas klassi Hello Kitty paradiisiks, et lapsed kooli tuleks

Avatud klassiruum asub mägede vahel ja mõned õpilased peavad kooli jõudmiseks kõndima iga päev kaheksa kilomeetrit. Nende raskuste tunnustamiseks on kooliõpetaja Samelyn Lafuentes võtnud endale südameasjaks teha koolist niivõrd tore koht, et lapsed koolis kohal käiksid, edastab Caters News.

Selleks on õpetaja pühendanud kolm aastat ja kulutanud suure osa oma palgast, et klass Hello Kitty teemal ümber disainida. Kuigi klass on juba praegu üleni roosa ja kirju, ei ole õpetaja enda sõnul veel lõpetanud ja laseb sama hooga edasi. Vaata pilte!