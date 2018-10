Üks asi, milles naised on meestest kahtlemata paremad

News.com.au kirjutab, et loomulikult on selleks enda avamine. Või vähemalt nii stereotüüpselt arvatakse. Eksperdid vaidlevad sellele aga vastu. «On eeldus, et mehed ei oska rääkida ja ei tee seda,» ütleb kliiniline psühholoog dr Simon Rice. «See pole tõsi. Kui keskkond on turvaline ja mehed tunnevad, et neid ei mõisteta hukka, ei naeruvääristata ega mõnitata, suudavad nad rääkida.»

Dr Rice’i sõnul tahavad mehed, et neil oleks keegi, kes nad ära kuulaks. «Sa pead olema austav, kuulama hoolega ning ei tohiks hüpata jutule vahele omapoolsete lahendustega,» soovitab ta. «Mõned inimesed teavad, et asjalood on sitasti, seega pole asi lahenduse leidmises. Asi on lihtsalt selles, et keegi neid kuuleks. Sa lihtsalt tahad, et keegi sind tunnustaks.»

Spetsialist usub, et meeste jaoks on oluline saada eemale alkoholist läbi imbunud vestlustest ning leida võimalusi sõpradega kaine peaga vestelda – see on midagi, milles naised on meestest osavamad. «Ikka veel rõhutakse sellele, et mehed ei tohiks olla haavatavad või nõrgad ning et nad peaksid alati omama olukorra üle kontrolli,» kahjatseb dr Rice. «Kui mees tunneb, et ta peab sellele stereotüübile vastama, on tal raske tõsta kätt ja öelda: mul on vaimse tervise probleemid, ma pean kellegagi rääkima.»