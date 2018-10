David Beckham: abielu Victoriaga on raske

David ja Victoria on olnud abielus 19 aastat ning nende peres kasvab neli last. Austraalia telesõule The Sunday Project antud intervjuus räägib endine jalgpallur avameelselt abielu raskustest Victoriaga. Hiljuti avaldati reklaamklipp pikemast intervjuust.

«Olla nii kaua abielus nagu meie oleme olnud, see on alati raske töö,» räägib David,«see muutub ajaga keerulisemaks.» Victoria on kommenteerinud nende abielu öeldes, et nad on harjunud ignoreerima ümbritsevat jama ning jätkama oma argieluga, vahendab TheSun. «Me mõlemad mõistame, et oleme koos tugevamad kui individuaalsena,» kinnitab Victoria, et ilmselt poleks nad eraldi nii kaugele oma elus jõudnud.