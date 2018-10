Tee 30 sekundi jooksul kindlaks, kas su kaaslane on hea inimene

Pööra esimesel kohtingul tähelepanu sellele, kuidas su kaaslane restoranis või baaris teenindajate ja ettekandjatega suhtleb. Kas ta tänab, kui tema klaasi täidetakse? Kas ta ütleb «palun» ja «aitäh» kui teenindajaga räägib? Kas ta lükkab tualetti minnes oma tooli laua alla, et teised sinna taha ei koperdaks? Kui vastad neile küsimustele jaatavalt, on tegemist teise kohtingu materjaliga, kirjutab PureWow.

Kui kaaslane aga käitub teenindajatega ebaviisakalt, solvab või ignoreerib neid, ei ole tegelikult oluline, kui hästi ta sinuga käitub. See on suur ohumärk, et ta näitleb ka sinuga.