Toitumisharjumus, mis muudab juuksed õhemaks

Palju on räägitud hommikusöögi olulisusest. Suur osa inimesi tormab kodust välja hommikusöögita, kuid päeva esimene söögikord on oluline eluks oluliste süsteemide käivitamiseks organismis. Peanahk ja juuksed pole aga üks neist. Kuidas siis on omavahel seotud hommikusöök ja juuste õhenemine?