Pinged kuninglikus perekonnas: lähedased on ärritatud Harry ja Meghani beebiuudisest

DailyMail kirjutas, et kuuldavasti andis noorpaar tähtsa uudise perekonnale teada printsess Eugenie pulmas. Kuninglik protokoll näeb ette, et lapseootusest tuleb teavitada esmalt kuningannat. Mitmed pereliikmed on aga ärritunud, et Meghan ja Harry teist olulist tava rikkusid ning lapseootusest pulmas teatasid.

Allikate sõnul on printsess Eugenie ema Sarah Ferguson vihane, et kuninglik paar otsustas suure uudisega lagedale tulla tema tütre pulmapäeval. Lisaks on rahulolematu pruudi isa prints Andrew, kes tundvat pidevalt, et tema «tüdrukud» elavad Harry ja Williami varjus. Hertsog nägi allika sõnul suurt vaeva, et Eugenie pulmapäev oleks võimalikult eriline ning vastuvõtu ajal poetatud uudis tulevase kuningliku beebi kohta levis kulutulena ning röövis pruutpaarilt tähelepanu.