Seitse huvitavat fakti seksuaalfantaasiate kohta

Psühholoogiadoktor Justin J. Lehmiller kirjutab ajakirjas Psychology Today, et küsitles oma raamatu «Tell Me What You Want» tarbeks üle 4000 inimese üle kogu Ameerika ja uuris neilt nende seksuaalfantaasiate kohta. Kogu sellest infotulvast noppis ta välja seitse kõige põnevamat fakti, mis teada sai.