Uhkete kulmudega modell juhib ilurevolutsiooni

22-aastase Kreeka juurtega modelli kulmud on silmnähtavalt suured ja puhmas, mis tulevad ta blondide juuste taustal veelgi rohkem esile. Sophial on alati olnud veidi ekstsentriline stiil, kirjutab ajakiri Dazed. Näiteks kandis ta keskkoolis latekspükse, neoonvärve ja stiletosid. Kuigi konservatiivsemad klassikaaslased teda kiusasid, ei lasknud Sophia end mõjutada ja jätkas autentse stiili edasiarendamisega.

A post shared by Sophia Hadjipanteli ☠️ (@sophiahadjipanteli) on Oct 13, 2018 at 9:46am PDT

Täna on ta tuntud modell, päikeseprillide disainer ja iluaktivist. Kasutades ära seda, kui palju jälgijaid tal sotsiaalmeedias on, püüab Sophia veenda naisi oma kulme rahule jätma, et need kasvaksid vabalt, nagu looduse poolt on ette nähtud.