Aleksandr Popov: Mustamäe on paljasteks meesteks valmis!

Vähem märgiline pole ka asjaolu, et keskuse asukohaks valiti legendaarne Akadeemia tee, mille ühiselamud ja nendes vohav elamustelaviin on pakkunud väljakutseid ja närvikõdi nii avaliku korra tagajatele kui ka ühiselamute naabruses resideeruvatele mustamäelastele juba taasiseseisvumisele järgnenud tormilistest üheksakümnendatest saadik.

Nüüd on lootus jõuda uuele elamuslikule tasemele suurenenud, kuna uues keskuses saab lisaks ühikaelu argipäevast puhkamisele ka korralikult trenni teha, et olukorras, kus tuleb ette vajadus välja selgitada «naabrist parema» tiitli pretendendid, ei peaks muretsema rammetusest tekkida võivate segavate faktorite pärast, mis võivad tingida elumerelainetesse heitumise kurvad tagajärjed.

Salvestatud intiimne elamusteotsing

Palju märgilisem on aga hoopis see, et uues keskuses on materiaalset väljendust leidnud uus trend sugudevahelises võidukäigus – ühiskonna valmidus filmida «elamusi janulevaid» meesterahvaid riietusruumis elamusteks ettevalmistudes või siis elamustejärgselt hügieeniprotseduuride läbiviimisel ning neile järgnevail puhkehetkeil. Nimelt on keskuse juhtkonna poolt vastu võetud otsuse alusel meestele eraldatud riietusruumidesse paigaldatud videokaamerad, eesmärgiga tagada keskuse külastajate julgeolek ja turvalisus ööpäevaringselt.

Naistele eraldatud riietusruumides sellist luksust aga veel ei ole (kuigi tehnilised eeltööd selle tagamiseks juhtmestiku ja kaablite näol on tehtud). Meediale antud usutluses leidis keskuse juhataja, et meie armsa koduriigi ühiskond ei olevat veel valmis selleks, et videotehnika kasutamine turvalisuse eesmärgil laieneks aktsepteeritavuse vaatekohast ka naistele. Küll aga ollakse valmis koheselt reageerima, kui ühiskond märku annab, et naiste privaatsuse riivamine on muutunud sama aktsepteeritavaks kui meeste privaatsuse riivamine.

Ühiskond ei ole veel paraku reageerinud. Küll aga on seda teinud andmekaitse inspektsioon, kelle esindaja arvates ei ole meeste riietusruumi kaamerate paigaldamine seadusandluse vaatenurgast lubatav ning käimasolev menetlus peaks ideaalis jõudma selgusele, kas Mustamäe Elamuste Keskuse juhile teadaolev «ühiskondlik valmisolek» jäädvustada meeste «intiimset elamusteotsingut» on teada ka seadusandlikule, ja läbi selle otsuste ka täidesaatvale ja kohtuvõimule. Lisaväärtust annaks vast keskuse juhi põhjalikum selgitus sellest, kuidas ta säärase «valgustatud» ideeni jõudis ning millistest allikatest saaks teadmistehimulised Homo sapiens'id ammutada teadmisi sellest, kuidas säherdune «ühiskondlik valmisolek» teoks sai.

Oh aegu, oh kombeid

Minule endale meenus sellest «elamuslikust» seigast kuuldes isiklik kogemus kunagises TTÜ (modernses kõnepruugis TalTech) spordihoone riietusruumis, kus kaamerate puudumisel pidi aga ennast mentaalselt valmistama asjaoluks, et tihtipeale tavatsesid riietusruumi selleks, nagu öeldakse kõige ebasobivamal ajal väisata spordihoone koristajatädid, kes leidsid, et kõige parem aeg põrandapesuks on siis, kui riietusruum rahvast pungil on.