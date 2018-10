Jalaarst hoiatab: 4 asja, mida ei tohi joostes oma jalgadele teha

New Yorgi podiaater dr Casey Ann Pidich loeb Pure Wow vahendusel jooksjatele sõnu peale, milliseid levinud vigu peab oma jalgade tervise nimel kindlasti vältima.

Ilma sokkideta jooksmine

Sokkideta jooksmine on väga halb mõte. Sokid aitavad ennetada villide teket ja imavad endasse niiskust, mis liikumisel paratamatult tekib. Sokid on nagu lisa kaitsekiht su jalgadele.

Vales mõõdus tossud

Arsti sõnul tuleb jooksujalatsite puhul arvestada oma kõige pikema varba pikkust. Enamasti eeldatakse, et selleks ons uur varvas, kuid tegelikult on see vaid harva nii ja kõige pikem varvas on hoopis reas järgmine. Tossusid ostes jälgi, et see mahuks vabalt liikuma ja jääks veel varuruumigi.

Läbi valu jooksmine

Kui jalg valutab ja on isegi turses, on midagi väga tõsist lahti ja sellise jalaga joosta ei tohi. Tugeva jalavalu puhul tuleks jooks katkestada ja pöörduda arsti poole. Pärast pikka ja väsitavat päeva on paljudel jalad kergelt turses, kuid kui see tundub tavapärasest erinev, on see märk, et midagi on valesti.

Uute tossudega võistlemine