Neli last sünnitanud Victoria Beckham räägib oma viiendast lapsest

«See, mis ma olen kümne aastaga saavutanud, on palju rohkem kui ma eales oleksin osanud unistada,» sõnas disainer. «Mulle tundub, nagu oleksin sellega tegelenud terve elu. Ma elan ja hingan selle brändi rütmis seitse päeva nädalas: ma ei lülita ennast kunagi välja, ma ei lähe kunagi puhkusele ega võta pausi telefonist ja emailide vaatamisest. Ta on mu viies laps,» rääkis naine intervjuus.

Victoria Beckham ilmus esimest korda avalikkuse ette üheksakümnendate alguses tüdrukutebändi Spice Girls liikmena. Kuigi naine on muusikatööstuse karjääri eest tänulik, teadis ta alati, et see pole päris tema jaoks. «Ma olen alati tahtnud tegeleda moega ja sellepärast olin ma õnnelik, et muusika ei olnud kunagi mu tegelik kirg,» tunnistas naine avameelselt.