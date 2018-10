Supermodell Kate Mossi teismeline tütar jagab emalt õpitud ilunippi

Noor modell räägib, et tema supermodellist ema Kate Moss on õpetanud teda hindama loomulikku jumestust, ripsmetušši ning alati pööranud tähelepanu ripsmete koolutamisele, kirjutab StyleCaster.

«Ta ütleb mulle, et ma teeksin alati loomuliku meigi ja ta armastab oma ripsmete koolutamist. Kõik arvavad, et see on natukene hirmus, aga ma teen seda tema pärast iga päev,» räägib Lila Grace.