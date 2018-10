Saage tuttavaks: Norras elab maailma noorim (ja tõenäoliselt kuumim) miljardär

«Sulle ei saa lihtsalt öelda, et pead olema nii suure firma juht,» kommenteeris Gustav Magnar, «sa pead selleks sobima.» Noormees selgitab, et kui juhi kohale on alternatiivseid valikuid, peaks koha saama mees või naine, kes on selleks parim. «Nii palju sõltub juhist,» ei soovi ta ettevõtet enda juhipositsiooniga ohtu seada.