SÕBRANNAGA EROOTIKAMESSIL: 7+ kõige lahedamat uudistoodet, mille peaksid oma magamistuppa soetama

Selgub, et väga palju pannakse rõhku paarimänguasjadele – on väga palju erineva stiili, funktsiooni ja kujundusega lelusid, mis pakuvad mõnusaid elamusi nii sulle kui partnerile, ole ainult naine ja lase valehäbist lahti.

INTT stimuleerivad geelid FOTO: Dagmar Lamp

Teine lai ja põnev tootekategooria, mille erinevate toodete rohkus pani pea ringi käima, on erinevad stimuleerivad geelid ja ka libestid. Ühte stimuleerivat geeli, mida tootev firma INTT nimetas «vedelaks vibraatoriks», kästi meil suisa kohapeal proovida. «Näe, võta, mine vetsu, proovi ära ja alles siis tead, mida me siin müüme,» ütles INTT tooteesitleja mulle. Mõtlesin omajagu, enne kui sammud tualeti poole seadsin, kuid tuleb tõdeda, et ilma proovimata ei oleks osanud aimatagi, mida «vedel vibraator» teeb. Tunne oli tõesti kergelt vibreeriv ja pulseeriv, üldsegi mitte ebameeldiv – ning tõsiasi, et messil jalutasid ringi poolalasti inimesed ning mind ümbritsesid tuhanded dildod, muutis avalikus kohas intiimgeeli proovimise kuidagi täiesti normaalseks asjaks, mida teha.

Siin on kõige lahedamad tooted, mis meile messilt silma jäid ning mille hea meelega enda magamistuppagi muretseksime.

Pjuri Woman After You Shave kreem FOTO: Pjur

Pjur Woman After You Shave on kreem, mida paljud meist ilmselt on igatsenud. Enne, kui end voodis mõnusalt tunda, tasub intiimpiirkonna eest hoolt kanda ning väga raske on end oma kehas hästi tunda, kui sul on raseerimisjärgne nahaärritus. Pjuri kreem ei sisalda alkoholi, küll aga sisaldab pantenooli, aaloe verat ning võitleb punnide ja ärritusega.

FOTO: Shunga

Shunga Dragon Intensifying Cream on massaažikreem, mis mõjub mehele ja naisele samaaegselt – kuid erinevalt. Shunga on suurepärase lõhnaga ning lubab naise genitaalides tundlikkust tõsta, mis omakorda toob kaasa tugevamad orgasmid.

I Rub My Duckie Pariisi-sarja lelu FOTO: I Rub My Duckie

I Rub My Duckie vibreeriv pardike tegi omal ajal suure sammu diskreetsete vibraatorite maailmas. Pardikujulisel vibraatoril on kolm kiirust, see on veekindel, võimas ja lisaks kõigele ülinunnu.

Yesforlov stimuleerija FOTO: Yesforlov

Yesforlov Private Vibration vibraator käib sõrme külge ning nõnda on võimalik kergelt ja vajadusel diskreetselt endale mõnusad hetked lubada. See on väike, kerge ja lihtsalt kontrollitav. Samuti pardikest meenutaval vibraatoril on 11 erinevat vibreerimismustrit ning seda saab samuti kasutada massaažiks muudel kehaosadel. Veekindel ja taaslaetav.

Calexotics tooted FOTO: Dagmar Lamp

Calexotics Red Hot Flame sarja vibraatorid on mõeldud nii soolomänguks kui paaridele massaažiks ja miks mitte ka seksi ajal kasutamiseks. Need näevad stiilsed välja, on veekindlad ja taaslaetavad ning neil on kümme erinevat funktsiooni.

Calexotics Swirl vibraatorid FOTO: Dagmar Lamp

Calexotics Embrace Swirl Massager on vibraator, mida disainides on mõeldud G-punkti peale. Vibraatoril asuvad just selles õiges kohas keerlevad munakesed, mis pakuvad koos seitsme vibreerimisfunktsiooni ja kahe mootoriga lõputuid võimalusi mõnuks. Loomulikult näeb vibraator ka väga stiilne välja. Veekindel ja taaslaetav.

Jopen Amour FOTO: Dagmar Lamp