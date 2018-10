Moekuninganna kolis uude paleesse

Sügistuuled on toonud suuri muudatusi moemajja. Stuudio on avanud oma uksed vastvalminud Maakri kvartalis, kuhu kõik on oodatud Tiina loominguga tutvuma ning mõenõuandeid kuulama. „Olin juba pikka aega olnud moestuudiole uue pesa otsingul kui minu trajektoorile sattus kaunis ajalooline Maakri tänav. Siin lõpuks tekkis see eriline tunne ja äratundmine, et olen õiges kohas. Üks unistus on nüüd täitunud,“ räägib Tiina Talumees. „Maakri kvartali ja arhitektide ning sisekujundaja abiga saime kõik vajaliku loogiliselt ja ratsionaalselt ruumidesse ära paigutatud. Oleme tänaseks mõnusasti uues kohas ennast sisse seadnud ning valmis kõiki külalisi vastu võtma,“ rõõmustab Tiina.