Eksperdid hoiatavad: veepaastumine pole dieet, vaid nälgimine!

Selgub, et veepaast pole mitte ainult ohtlik, vaid ka tõenäosus, et sa kaalust alla võtad ja su keha ka selliseks jääb, on nullilähedane.

Veepaastumine tähendab seda, mida sa arvad, et see tähendab – selle «dieedi» pidajad ei tarbi mitu päeva või isegi nädala järjest muud kui vett.

Fox kirjutab, et tegemist pole mingi dieediga, vaid puhtakujulise enese näljutamisega. Vesi ei sisalda kaloreid ega vitamiine ning selles on vaid väga vähesel määral mineraale. Kui sa oma keha aga pikemat aega näljarežiimil hoiad, mõjub see väga halvasti sinu ainevahetusele, veresuhkrule ja organismile üldiselt – sa tunned nõrkust, süda hakkab ebaregulaarselt lööma, pea ringi käima jne. Meie keha vajab toimimiseks kütust ja kui ta seda ei saa, ei tööta keha optimaalselt.