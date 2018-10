12 kuulsat naist räägivad, miks neil lapsi ei ole

Rahva huvi tuntud naiste lastesaamise vastu on tohutult suur. Kui mõnel staaril on vähe avaram kleit seljas, hakatakse kõmulehtedes oletama, kas tegu võib olla rasedusega. Kuulsuste laste nimevalik on koguni üks hasartmängu vorme. Nii ei maksa imestada, et varem või hiljem uuritakse kuulsatelt naistelt, miks neid veel lapsi ei ole. Kõik ju ootavad! Mis mõttes on keegi jätnud üldse lapse saamata?