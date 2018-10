7 seksiteemalist küsimust, millele naised tahavad vastust saada, kuid ei julge küsida

Kas see on halb, kui ma seksi ajal kellestki teisest mõtlen?

Üldiselt on fantaseerimine ohutu, kuid kui su mõte läheb alati samale «kellelegi», siis küsi endalt, miks. On tal omadusi, mida pole su partneril?

Keskmine peenis on 13-18 sentimeetrit, lõdvana tagasihoidlikumad 9 sentimeetrit. Su kõige tundlikumad alad on vagiina sissepääsu juures, mis tähendab, et lisapikkus ei garanteeri lisamõnu.

Statistiliselt kestab seks 19,5 minutit – 10 minutit eelmängu ja 9,5 minutit «päris» seksi. Seksterapeudid usuvad, et 13 minutit on optimaalne kestvus.

Kas see on märk halvast suhtest, kui ma ei taha seksi?

Kui sa ei tunne end parasjagu kiimasena, on su suhe tõenäoliselt korras. Sa võid olla stressis, väsinud või ei tunne end oma kehas mugavalt. Püüa meeles pidada, et seks on looduslik stressileevendaja, see aitab sul magada ning sa põletad ühe sessiooni jooksul 150 kalorit.