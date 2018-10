KIRJAD VANGLASSE: sinu vanglasse sattumine oli parim, mis minuga juhtuda võis

Ümberringi on täiuslik vaikus, mida rikastab vaid õrn linnukeste säutsumine. Putukad leiavad tee avatud auto aknast sisse ja välja, tuues ja viies mõnusa sumina. Tuul paitab õrnalt karjamaad ning toob mullegi meeltesse rahu ja naudingut oma jahedast puudutusest. Päike on kõrgel taevas ning kõrvetab sügisele kohatult. Hetkega liiguvad udused pilved päikese ette ning teevad tema puudutuse väga hellaks ja veelgi nauditavamaks.

Just siin, sellel juhuslikul tee serval tunnen mina täielikku vabadust. Siin teepervel ei anna ma kellelegi hinnanguid. Ja seetõttu puud ei vaata mind halvustavalt, linnud ei ütle, kuidas ma peaks olema. Tuul ei keela mul hingata ning aasad ei palu mul lahkuda.

Isegi kirik ei tundu mind süüdistavat. Ja nii ma siin istun, tahtmata minna koju või isegi end liigutada. Alateadlikult kartuses, et ehk väiksemgi liigutus mu absoluutse harmoonia rikkuda võib.

Sulen vahetevahel silmad, hingan sügavalt ja juurdlen rahus selle üle, kuidas mulle meeldib kogeda seda ülluslikku, rikkalikku vaatepilti. Iga rohulible kasvab oma suunas ning ka linnud laulavad teineteisest erinevalt. Iga element kasvab teisega toetavas harmoonias.

Ma ei taba ennast hetkekski mõtlemas, et üks puu võiks teisest natukese eemal kasvada või oma oksad rohkem vasakul või paremal hoida. Ma ei eelda, ega isegi oota, et tuul puhuks soojalt ja teiselt poolt, või et linnud võiksid säutsumise lõpetada. Kõik on nii nagu on ja see on täiesti okei.

Ma saan igal hetkel siit lahkuda, kui vaatepilt mulle enam ei meeldi. Mitte keegi ei takitsa mind, kuivõrd ainult mina ise. Kõike seda ja oma mõtteid hoomates ja kirja pannes hingan ma uuesti sügavalt sisse ja kergendunult välja. Ja siis see mind tabab.

Ma ei võitle loodusega, sest ma tean, et kui väga ma ka ei tahaks, sooviks või paluks, need linnud ei lõpeta laumist, tuul ei lõpeta puhumist ning heinamaa ei muutu roheliseks. Ma saan muuta vaid enda perspektiivi. Leppida ja nautida keskkonda enda ümber, kui see mulle sobib, või muuta enda perspektiivi, tähelepanu või seisukohta, kui see mulle ei meeldi. Ma usun, et see on universaalne tõde, mida võiksin kasutada enda sisemise rahu säilitaiseks või saavutamiseks ka peres ja sõprusringis.