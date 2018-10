Aegunud rõivasildid panevad raiskama: talvejope ja siidpluusiga ei pea tegelikult keemilisse tõttama

Need Euroopas 50ndate lõpul kasutusse võetud märgid tuginevad tegelikult tänaseks juba aegunud tehnoloogiatel. Tuleb välja, et talvejope ja siidpluusiga ei peagi enam alati keemilisse puhastusse tõttama.

Kuidas ja kas hooldussiltidel olevaid märke lugeda ning mida peaks tänapäevaseid pesuseadmeid arvestades silmas pidama, et tagada enda rõivastele parim hooldus ning võimalikult pikk eluiga?

Pesemine

Numbrid pesukaussi meenutaval märgil tähendavad maksimaalset lubatud vee temperatuuri riideeseme pesemisel. Electroluxi müügijuhi Margus Peetrise sõnul peab silmas pidama seda, et numbri näol on tegu just maksimaalse lubatud temperatuuriga ning riideese saab tänapäevaste tehnoloogiate abil puhtaks ka oluliselt madalamatel temperatuuridel. See omakorda aitab säästa energiat, loodust ja riidekiude. «Mis varem vajas 40-kraadist pesu, saab nüüd puhtaks ka 30 kraadiga ning see võib tähendada lausa 60-protsendilist energia kokkuhoidu,» ütles Peetris.

Tema sõnul on rõivahoolduses probleemiks just liigne ja vale hooldus. «90 protsenti riietest, mis me pesukorvi paneme, ei ole tegelikult piisavalt mustad. Tihti piisab ka vaid värskendavast auruprogrammist, mis tapab bakterid ja muudab riided värskeks,» ütles Peetris.

Kuivatamine

Kui hooldussildil on ruut, mille sees on ring, siis seda rõivast võib reeglite järgi kuivatada pesukuivatis. Mida rohkem täppe, seda kõrgem lubatud temperatuur. Kui ruudu sees on hoopis kriipsud, siis viitab see naturaalse kuivatamise positsioonile. Tegelikult on aga uued pesukuivatid kangaste vastu piisavalt õrnad ning varustatud spetsiaalsete programmidega, seega kuivatada võib julgelt ka siidi ja villa ning veekindlaid ülerõivaid, mille omadused säilivadki pesukuivatis paremini.

Triikimine

Triikraua sümbol ilma muude märgistuseta tähendab, et kangast võib julgelt triikida. Mida rohkem täppe, seda kõrgemat temperatuuri kangas kannatab. Margus Peetrise sõnul on tänapäeva kuivatitel ja isegi pesumasinatel spetsiaalsed aurutsüklid, mis hoiavad ära kortsumise ning vähendavad üldse triikraua kasutamise vajadust.

Pleegitamine

Loale riideeset pleegitada viitab kolmnurk – kui kolmnurgal pole ühtegi teist märgistust, siis võib kangal kasutada igat sorti valgendit. Pleegitamine on üksikutel juhtudel vajalik, kuid vähem määrdunud rõivaste puhul säästa energiat ja hooli materjalist ning vali lühem pesutsükkel või hoopis auruvärskendus.

Keemiline puhastus