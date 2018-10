Kolm hoiatavat märki, et oled tööl läbipõlenud

California Ülikool Berkeleys avaldas uuringu, milles selgitas välja kolm ohumärki, millele igaüks peaks tööl tähelepanu pöörama, edastab Pure Wow. Kui jõuad kiirelt jaole, saad veel midagi ette võtta ja töönaudingu taastada.

Sa ei suuda end voodist välja ajada

See on nagu nõiaring – ühelt poolt oled vähese une tõttu stressis ja teiselt poolt magad vähe, sest oled töö tõttu stressis. Mida enam selle unetuse karusselliga sõidad, seda enam tunned, et ei ole produktiivne ja tuju kõigub nii tööl kui vabal ajal.

Esmalt peaksid püüdma oma unevõla täis magada. Võta see omale prioriteediks, sest kosutav uni on kõige olulisem samm olukorra parandamiseks. Kui saad, tee enne tööle minekut väike jalutuskäik või sõida rattaga, et süda korraks kiiremini pumpama panna. Söö korralikku hommikusööki, isegi kui pead seda tegema alles töölaua taga. Tund aega enne magamaminekut lülita arvuti ja telefon välja, et saaksid oma mõtted tööasjadelt eemale ning ajule puhkust anda.

Sinu igapäevased tööülesanded jätavad sind külmaks

Kui sulle viis aastat tagasi tutvustati võimalust end suure projekti juures tõestada ja end proovile panna, siis olid väga elevil ja entusiasmi täis. Nüüd tunned, et oled tuim ja küüniline, suur «äge projekt» tekitab aga vastumeelsust.

Mõtle veidi järele ja selgita välja, mis on täpsemalt see, mis sulle töö juures kõige suuremat stressi ja frustratsiooni tekitab. Kas seal on midagi, millega võiks tegeleda keegi teine? Võib-olla on tööl keegi uuem ja algajam, keda saaksid seejuures juhendada? Otsi loomingulisi lahendusi, et saaksid lahti kõige ebameeldivamatest tööülesannetest, mis su stressi suurendavad.

Sulle tundub, et sinu töö ei ole üldse oluline

Kui sa just ei päästa igapäevaselt elusid, siis on see täiesti normaalne tunne, mida tööl tunda. Kas see, mis ma oma eluga teen, on üldse tähtis? Kas see muudab midagi? Tegeledes iga päev pigem pisiasjadega võib jääda mulje, et see kõik on tühine.