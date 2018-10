Purupunane revolutsionäär Ida Põder nautis edu Tšernovi kaasana, kuid suri unustuses

Soome pagenud eestlaskonnas räägiti sestpeale abielupaar Sõrmustest, kuigi andmed nende kooselu seadustamisest puuduvad. Helsingis elasid nad koos vana sõbra ja aatekaaslase Konrad Mäega, ning nende üürikorter oli sageli pagulaste kogunemiskohaks, kuhu kuulusid Mihkel Martna, Eduard Vilde, Linda Jürmann, Peeter Speek ja teised. Vaba aega sisustati Helsingi Eesti Heategeva Seltsi üritustel. Sõrmused oli agarad Vilde Kaagi numbreid Peterburi levitama ja muidugi võtsid nad Terijoel osa VSDTP konverentsist, kuhu olid Tartust saabunud ka Marta Lepp ja Aleksander Kesküla.

1907. aasta kevadel arvas Eduard Ida õhutusel, et ta oskab juba piisavalt hästi viiulit mängida ning otsustas alustada ringreisi Soomes. Kohalikud töölisorganisatsioonid aitasid kontserte korraldada. Kord kasutati ka Ida kooliõe Hella Wuolijoe abi, et saada esinemispaigaks Helsingi ülikooli aula. Legend «punasest viiuldajast» oli saanud alguse. Kuna Eduardi tehnika ja oskused polnud just virtuooslikud, siis kõneldi esinemistega seoses pigem nende poliitilisest kallakust.

Politsei aktiviseerunud tegevus sundis Sõrmuseid sõitma Stockholmi ja sealt edasi Norrasse, kus anti ka mõned kontserdid. Ajakirjanik, kes kohtas Sõrmuseid 1908. aastal Taanis, kirjeldas nende rändmuusiku elu: «Leidsin Sõrmuse Kopenhaageni Unioni hotelli väikesest toast üles, kus ta oma noodipakikesega ja mõningate asjadega enesele seks korraks «kodu» oli loonud. Tõsine mustlaslaager.»

Šokeeritud härrasmees Vilde

Eduard Vilde ja Linda Jürmann olid end selleks ajaks, kui Sõrmused neile šokeeriva visiidi tegid, jõudnud sisse seada Saksamaal. Eduard Vilde kirjutas Peeter Speegile: «Mõne nädala eest kukkusivad mõlemad ootamatult meie uksest sisse – haruldaste mesimagusate nägudega – ja teatasivad, et nad Stuttgartis kontserti tahavad anda, mis 3 nädala pärast sündida; Klara Zetkin lubanud neile niikaua oma elukohas – Degerlochi kuurordis – korteri nõutada. Meie ei teinud oma südametest röövliauku, harutasime oma arvamisi politikaliste asjade kohta ning lasksime ka läbi paista, et meil «üleinimeste» vastu, olgu nad reklaam tiivul ratsutavad «kunstnikud» või «agitaatorid», mitte suurt usaldust ei ole, veel vähem lömmitavat aukartust. Seepeale sündis midagi ootamatut. Õhtu kell 9 sõime veel koos kusagil söögimajas õhtut – hommikul kell 9 kuulsime ühe toimetaja suust kogemata, et kunstniku-paar Stuttgartist juba minema pannud. Kontserdi toimepaneku jätnud nim. redaktori hooleks.»