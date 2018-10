Lugeja kirjutab: suurim ja põnevaim moe-show toimub igapäevaselt tänavatel

Me võime mõnda aega käia teiste poolt sisse tallatud radu, kus meid kangesti kuhugi moodsa poole tahetakse suunata. Eneselegi teadmata, kes või mis on see õige sinu teel. Tegelikult oleme aga meie ise need moekuulutajad.

Mina olen veendunud, et igal ühel meist on oma tee, iseenda isiklikult kogetav värvidespekter, isiklik oma maitse. Tundke see ära, jõudke kohale ja te mõistate, et valgus ja pimedus, mis meid pidevalt reaalsusesse eksitavad, on illusioon.

Oleme parimas eas ja naudime elu, kanname mugavaid rõivaid ja teame, mida tahta või millest loobuda. Suurim ja põnevaim moe-show, mida eales nähtud, toimub iga päev tänaval. Sel moelaval ei loe kellegi rõivasuurus ega pikkus, sel poodiumil kõnnime me kõik.

Maailmas elab mitu miljardit inimest, kõigis on midagi ainulaadset. Terviklik tänavapilt ei pruugi olla haute couture’i ekstravagantne moe-show, kuid igal inimesel on pakkuda midagi uuenduslikku ning seninägematut, mida kelleski teises ei ole. See fakt muudab meid kordumatuks ning eriliseks. Mood ongi kordumatu ning eriline!

Sellel on niivõrd palju erinevaid vorme, mille kujul eksisteerida ning ta saadab meid kõikjal. Tänu sellele, võiksin moe nimetada kõige rohkem kasutust leidvamaks kunstivormiks, mille kunstnikeks oleme meie ise.

Igaüks maalib moe enda nägu, eirates igasugu reegleid või vastupidi, olles reeglite ori. Mõni inimene võib tõepoolest arvata, et mood ei puuduta neid absoluutselt, kuid siiski teeb ta hommikul ärgates enda riidekapist mingisuguse valiku, sobitades kokku enda rõivad, aksessuaarid ning jalavarjud. Kas arvate ikka veel, et mõnel meist ei ole moega mitte mingisugust pistmist? On küll!