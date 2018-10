Lihtsad nipid, kuidas päevas piisavalt vett tarbida

Kui su päevad on kiired ja ettenägematud, võta veetarbimine ette õhtul enne magama minekut. Hommikul ja õhtul klaas vett aitab sind lähemale vajalikule veekogusele, kui päeva jooksul sellele mõelda ei jõua.

Kohv ei aita keha veega varustada samavõrd mis puhas vesi. Kui sul on harjumus päeval paar tassi kohvi või teed juua, harjuta sisse, et nendele järgneb klaas vett.

Kui vesi tundub sulle maitsetu ja igav, pane jääkuubikuid oma jookidesse. See on hea viis lisada vett enda igapäevaselt tarbitud jookidesse nii, et ise tähelegi ei pane. Kõigest neli kuubikut jääd võrdub umbes poole klaasi veega.