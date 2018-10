Eksperdid vastavad: kas juuste värvimisest tekkinud kahju on võimalik parandada?

Lühidalt öeldes on kõik juuksurid ühel nõuk, et värvimine kahjustab juukseid. Küll aga valides õigeid värve ning meetodeid on võimalik hoida kahju võimalikult väiksena. L’Oréal Paris'i ekspert selgitab, et juukseid heledamaks värvides on juustele tehtud kahju püsiv ning juukse tekstuur muutunud.