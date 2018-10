Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas sul läheb?

Ometi võib see küsimus olla teinekord väga keeruline. Seda siis, kui meil tegelikult läheb halvemini või paremini kui tavaline viisakus-hästi või kui me aimame, et sellel, kelle vastust ootame, oleks tegelikult pealiskaudsest enamat rääkida.

Viisakusena on küsimus «Kuidas sul läheb?» ju omamoodi kontrollküsimus. Tahetakse teada saada, kas teise inimesega saab asju ajada, ta on vormis ja korras. Samal ajal markeerib selline just nagu huvitundmine võimalikku empaatiat ja hoolivust ning näitab küsija teadmist viisakusest. Neid taustu on oluline teada, kui püüame enda peas teinekord mõelda, mismoodi küsida ja kuidas vastata.

Nii mõeldes saame aru, et see on raskeim küsimus siis, kui vastajal on tõeliselt raske aeg ja kui ta tegelikult teab, et küsija tahab olla vaid pealiskaudselt viisakas, ei enamat. Vastajal oleks võibolla vägagi vaja kedagi, kellega oma muret jagada, ent ta aimab, et küsimuse taga olev hästi-minemise-eeldus ja teise poole tegelik soovimatus temast rohkem teada saada looks tõeliselt ebamugava olukorra kõigi jaoks, kui ta tõesti hakkaks rääkima, kuidas temaga päriselt lood on. Nii võetakse teinekord valetamist vältides appi ümberütlemised nagu «Elame veel» (mis on sel hetkel kahtlemata korrektne) või «Saan hakkama» – mis võimaldab samuti mõelda, et no vähemalt küsimusele vastamisega saadakse ju tõesti hakkama.

Olukord pole alati lihtne ka siis, kui kuuleme taolist küsimust ja meiega on kõik lausa suurepäraselt. Saime palgakõrgendust, kinnitust kallima kuumade tunnete kohta, lasteaias või koolis kiideti võsukest taevani ja lisaks saime kuulda täiesti ootamatult inimeselt komplimente ühekorraga meie tarkuse, välimuse ja imelise iseloomu kohta. Igal elurindel läheb hästi, saime ühe või lausa mitu head uudist või tunneme end niisama, põhjuseta, lihtsalt hiilgavalt. Kuidas siis vastata? Hakata kõigest sellest silmade särades rääkima, sest tahaks ju head jagada? Aga kui küsija oli tegelikult lihtsalt viisakas või on tal endal parajasti kehv seis? Viimasel juhul me oleksime oma super-enesetundega eputades ju lihtsalt südametud.

Võõraste, juhuslike inimestega ja pealiskaudsete tuttavatega on lihtne. Nendega, keda me ise ei usaldaks ja kellelt me isegi ei oota detailseid, sügavaid, emotsionaalseid kirjeldusi nende elust. Aga nende inimestega, kes on meie jaoks päriselt natukegi olulised, võiks ju mõelda, mis signaale «Kuidas sul läheb» küsides ootame ja ise teele saadame.