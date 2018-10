Galerii: Tartu moepeol toodi lavale kõik kuumad sügistrendid

Tänavune moesügis toob välja vastandid ja kaugemate kümnendite moelemmikud. Nii leiab sügiskollektsioonide hulgast pärast väikest pausi moepildile naasnud «naiste ülikonna» ehk pükskostüümi ning mängulisi meeleolusid seitsmekümnendate moest.

Nostalgiat ja moeklassikat

Kogu sügishooaja moepildilt torkab selgelt silma sügisele väga omane nostalgia. See on justkui igatsus möödunud kümnendite järele, mis on oma kauguse tõttu saanud juba moeklassikaks ning meeleolult helgeks. Klassikalisi vorme nii meeste kui naiste rõivastes kohtab tänu sellele palju, ent detailidena võib kohata ka mõne kindla kümnendi tunnusjooni, näiteks kroogitud varrukaid, volange või tõstetud vööjoont. Selgelt on näha mineviku mõju eelkõige hillitsetud tonaalsuses ja ka mustrites, kus teevad ilma nii hooaja moelemmik ruut, geomeetria kui ka sügisel tavatud suured õied.

Pükskostüümide tagasitulek

Pikka aega kontorirõivastuse sünonüümiks olnud pükskostüüm on nüüd tagasi, erilisemana kui iial varem. Pükskostüümid on teinud läbi tõelise transformatsiooni, meeste ülikonda kopeerida püüdvatest ja naiselikkust eirata üritavatest „naisteülikondadest“ tõeliseks garderoobi pärliks. Need ei ole enam mõeldud massi või kontorinurka sulandumiseks, vaid kannavad oma jõuga välja ka pidulikumad sündmused ning on mõeldud meelde jääma. Lisaks on pükskostüüm ka praktiline, võimaldades kanda sellest ainult pükse või pintsakut koos teiste riietega ning muutes seda aksessuaaridega pidulikumaks või asjalikumaks. Jalatsitest on selle hooaja moelemmikuteks tanksaapad, mida võib kombineerida vabalt ka klassikalisema rõivastusega.

Moevärvid nagu raamatukogust

Sügise värvipalett on inspireeritud raamatukogust – põhiliseks moevärviks on pruuni tooni erinevad rikkalikud varjundid, kohvist kuni šokolaadi ning konjakini. Veel on olulisteks moevärvideks smaragdroheline, kastanipruun, sinepikollane ja samblaroheline – kõik värvid, mida kohtab ka klassikalise raamatukogu nahkköidetel.

Sügis teeb mehed härradeks