Üks tava, mida kuninglikud abielumehed saavad rahus ignoreerida

Mitmed kuningliku perekonna mehed on otsustanud oma abielusõrmuseid mitte kanda. Ka prints Philip ja prints William käivad töökohustusi täitmas ilma sõrmuseta. Kuninglik ekspert Eloise Parker selgitab, et naiste puhul on abielusõrmuse kandmine traditsiooniks, meeste puhul mitte. «Ma arvan, et kui miljonid sinu pulma vaatavad, siis teatakse, et sa oled abielus,» arutleb Parker. Ka printsess Eugenie abikaasa Jack Brooksbank ei hakka allikate sõnul abielusõrmust kandma.