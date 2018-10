Suurbritannia hakkab jahule lisama foolhapet, et ennetada sünnidefekte

Usutavasti kuulutavad ministrid uue otsuse välja mõne nädala pärast. Siiani on ministrid järjekindlalt sünnidefektide probleemi riigis ignoreerinud. Nüüd leiti lahendus foolhappe jahutoodetele lisamise näol. Theresa May, kes oli algusest peale selle lahenduse vastu, on nüüd meelt muutnud. Kriitikute sõnul on selline massiline ravimi manustamine ennekuulmatu, vahendab DailyMail.

Meditsiinigruppide esindajad ja terviseorganisatsioonid on otsusega rahul. Heategevusorganisatsiooni Shine esindaja Kate Steele sõnab, et sel on peagi suur mõju vastsündinute tervise paranemisele. «Mitmetel juhtudel on see elu ja surma küsimus,» kommenteeris ta.