George Clooney tegi naisi ülistava sõnavõtuga ajalugu

Poodiumile jõudes sõnas näitleja: «Tere, minu nimi on George ja ma olen Amal Clooney abikaasa.» Ajakiri Stylist kirjutab, et saalitäis inimesi puhkes koheselt naerma ja võttis George'i kõne väga soojalt vastu.

Näitleja enesetutvustust peetakse oluliseks sellepärast, et sageli jäävad võimsad naised oma tuntud abikaasade varju. George Clooney on küll kuulus näitleja, kuid tema abikaasa Amal Clooney on tunnustatud rahvusvaheline inimõiguste advokaat.