Lugeja kirjutab: üks asi on moekus, hoopis teine asi on stiil

Olen kahe lapse ema, kes õpib jälle ülikoolis. Väljaspool kodu-kooli tegevuseks hetkel aega ega jaksu ei jäägi ja nii on eneseväljendusvõimalused piirad. Vist tuleb siis sellest, et kapis tuulamine ja riietumine on saanud omamoodi rituaaliks, ajaks minule enesele. Mis värvi tuju mul täna on? Mis tekitab ebamugavust? Kuidas ma end tunnen? Kuidas ma tahaksin end tunda? Need küsimused leiavad vastuse läbi riiete valimise ja riietumise ajal. Enesele märkamatult on saanud sellest omamoodi hädavajalik kiirteraapiavorm, muidu pole eriti mahti enesele mõelda.

Ma ei ole kunagi olnud väga enesekindel tüüp, aga riietunud siiski enda malli järgi. Külastan sageli kaltsukaid, viimase moesõna ostan poest, kui tuhin selle ümbert hakkab ära vajuma ja klapitan omaga. Vahest teen pattu ja ostan ka täie raha eest hetkemoe järgi kampsuni, aga vat ei ole kahetsenud ka. Universaalne ese kestab kauem kui tema sünnitanud hooaeg. Jaguks vaid materjalile eluiga!

Mulle tundub üha enam, et ma armastan moodi, iga uus suund tundub lõbus ja värske ning lihtsalt ilus on neid hästihoolitsetud trenditeadlikke (noori) inimesi tänaval vaadata. Ja järjest enam see trenditeadlikkus laieneb. Aga... millalgi tuleb piir ette. Lappasin Pinterestist talvetrende. Aukus põlvedega teksapükste pildid ajavad teisi samasuguseid taga. Tekkis tunne, et ma olen seda pilti nagu juba ju näinud?