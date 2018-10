Vaata videot! 100 aastat raseduse kummalisi tõekspidamisi

Sajandi alguses tegi revolutsiooni proua Max Westi poolt kirjutatud sünnieelse hoolitsuse lendleht, milles oli kirjas kõik vajalik rasedusest kuni sünnitamiseni. Tulevastel emadel soovitati vältida kahe eest söömist ning veeta vähemalt kaks tundi päevas väljas värske õhu käes.

Ühtlasi õpetas lendleht naisi otsima märke, mis raseduse reedavad. Ärajäänud menstruatsioon ja ebatavaline tunne rindades olid vihjed lapseootusele. Tulevastel emadel soovitati lõpetada sukapaelte kandmine, sest see võis põhjustada veenilaiendeid.

1920ndatel öeldi naistele, et kui nad tahavad ilusaid lapsi, ei tohi raseduse ajal mõelda koledatele inimestele. Lööve näol ja kaelal võis olla märk rasedusest, samuti erutatud olek. Rasedatel naistel soovitati tegeleda millegi rahustavaga. Lane Bryanti rasedusriided lubasid lapseootust peita.

1930ndatel tulid tagasi moodi raseduskorsetid, mis aitasid suurt kõhtu varjata ning samal ajal toetada. Arstid soovitasid raseduse ajal kergelt treenida, et vältida veenilaiendeid.

Raseduse kindlaks määramisel võeti kasutusele konnad. Munadele lisati naise uriini ning kui konn läks munade peale lamama, oli see märk rasedusest.

1940ndatel pärast II maailmasõda saabus beebibuum. Valitsus aitas sõjaväelaste peredel maksta raseduseelse ja -järgse hoolitsuse ning sünnituse eest. Suurenes vajadus ämmaemandate järele.

1950ndatel andis näitlejanna Lucille Ball oma rasedusest teada telesarjas «I Love Lucy». Sarja tootjad ütlesid, et sõna «rasedus» on televiisori jaoks liiga vulgaarne ning selle asemel kasutati sõnu «tema ootab» ja «lapsega».

Arstid hakkasid rasedatele naistele kirjutama dieedikapsleid, et nad lapseootuse ajal liialt juude ei võtaks.

1960ndatel pakuti naistele esmakordselt pärast sünnitust beebipille. Enneaegse sünnituse peatamiseks serveeriti naistele viina ja apelsinimahla kokteile või manustati alkoholi lausa veenisiseselt. See muutus 1973. aastal, kui alkoholi liigtarbijate lastel avastati fataalne alkoholisündroom.

1970ndatel sündisid viis protsenti lastest keisrilõikega. Näitleja Goldie Hawn meenutas intervjuus oma 1979. aastal tehtud keisrilõiget, mil arstid olid öelnud, et «see on poiss» ja tema oli ilma vaatamata vastanud, et «see on tüdruk». Naisel oli õigus, sündis Kate Hudson. Turule tulid ka esimesed kodused rasedustestid.

1980ndatel saabus müügile esimene raamat töötavatele emadele, kus muuhulgas soovitati paistes sõrmede varjamiseks lakkida küüsi nahavärvi küünelakiga.

Aknevastast ravimit klindamütsiini hakati seostama väikese sünnikaaluga. Rasedad naised hakkasid foolhappe saamiseks võtma eraldi vitamiine, mis muutsid ühtlasi ka juuksed läikivaks.

1990ndatel loobus rekordarv rasedaid suitsetamisest. Teismeliste lapseootuse protsent kahanes tänu rasestumisvastaste vahendite paremale kättesaadavusele. Näitlejanna Demi Moore pani alguse uuele trendile, poseerides rasedana alasti ajakirja Vanity Fairi kaanel.

2000ndate aastate alguses kinnitasid uuringud, et venitusarmide vastu töötab kakaovõist paremini E-vitamiin. Teadlased avastasid, et kui raseduse ajal kogeb naine kõrvetisi, on lapsel palju juukseid.