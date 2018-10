Scarlett Johansson võitleb Hollywoodis palgalõhe vastu

Scarlett Johansson on küll kõige kõrgema palgaga Hollywoodi näitlejanna, kuid võrreldes meesnäitlejatega teenib ta siiski kordades vähem. Sel aastal teenis Scarlett 40,5 miljonit dollarit, mis oli oluliselt vähem kui kõige paremini teenivate meesnäitlejate tabelis seitsmendal kohal oleva Tom Cruise sissetulek, kirjutab W Magazine.

Väidetavalt teenib Johansson ühe Marveli filmi pealt 15 miljonit dollarit, mis on sama palganumber nagu tema meeskolleegidel superkangelasi mängides. Sellegipoolest on näitlejanna selgeks teinud, et kuigi tema teenistus on ta viinud kõige kõrgema palganumbriga näitlejannade esikohale, ei tähenda see, et ta pole selle nimel võidelnud. «Ma olen pidanud võitlema kõige eest, mis mul on. See on väga kiiresti muutuv ja poliitiline tööstus,» sõnas näitlejanna.

Scarlett rääkis Hollywoodi palgalõhe kohta avameelselt, et tahtis oma teekonda publikuga jagada. «Mõned inimesed on mulle öelnud, et peaksin rääkima avalikult oma võitlusest, et juhtida tähelepanu suuremale probleemile,» ütles ta.