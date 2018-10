Kas mangokoort tohib süüa?

Mangokoores on õlist vaiku urušiooli, mida leidub ka näiteks ronivas mürgipuus. See võib põhjustada väga tugevat allergilist reaktsiooni, kirjutab Women’s Health.

Seda pole muidugi vaja karta, et kui mango kätte võta, tekiks kohe valus lööve, kuid kindlasti tasub ettevaatlikum olla neil, kes teavad, et neil on mürgipuu vastu allergia. Vähesed on aga läinud nii kaugele, et on päriselt mürgipuud katsunud.

Nii mõnigi inimene võib seetõttu tunda, et suu hakkab sügelema või läheb valikuks, kui mangokoor koos viljalihaga suhu satub. See on märk allergiast, mida tuleb tõsiselt võtta, sest see võib tundlikkuse suurenedes ajaga süveneda.